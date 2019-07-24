В некоторых домах Бийска временно отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 04:39 2019-07-24T04:39:58+03:00

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В Бийске с 24 июля из-за капитального ремонта тепловой сети в районе дома на улице Липового, 70 отключат горячую воду в нескольких домах. Отключение продлится от 1 до 14 дней, сообщает «Бийский рабочий».

Так с 9 часов 24 июля до 9 часов 25 июля горячей воды не будет в трех школах, интернате, медицинском учреждении, 67 многоквартирных домах и 22 нежилых помещениях. Адреса:

Васильева, 32, 34, 36, 36/1, 38, 38/1, 38/2, 40, 40а, 42, 44, 44/1,46, 46/1, 48, 48/1, 48/1б, 48/1в;

8 Марта, 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 8а, 12, 16, 14, 18, 22, 24;

Пл.9 Января 1, 1/1, 1/2, 3, 3/1, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1;

Липового, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 61, 61/1, 64, 64/1, 64/2, 66, 67, 67/1, 67/2, 73;

Донской, 35, 35/1, 35/2;

Горно-Алтайская, 50, 52, 54, 54/1, 54/2, 56, 56/1, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 75;

Дружный, 3, 5, 11, 13, 13/1;

Воинов-Интернационалистов. 59, 61, 63, 65, 65/1, 76, 76/1, 88, 84;

Ударная. 71, 73, 73а, 73б, 75а ,86;

Красная, 81.

Также с 9 часов 24 июля до 24-00 6 августа от горячей воды отключат 40 многоквартирных домов, три детский сада, школу, детский приют, медицинское учреждение и 17 нежилых помещения:

Липового, 68, 70, 70/1, 72, 72/1, 74, 74/1, 74/2, 74/3, 74/3а, 76, 76/1, 78, 78/1, 80, 80/1, 80/2;

Горно-Алтайская, 37/1, 40, 41, 42, 42/1 ,42/2, 43, 43/1;

Воинов–Интернационалистов, 72, 72/1, 72/2, 72/3;

Донской, 35/3, 37/1;

Мартьянова, 37, 37а, 39, 39/1, 41, 43, 45 ,45/1, 47, 47а, 49, 51, 53, 53/1, 55, 57, 59, 59/1, 59/1а, 61, 61/1, 63, 63/1, 63/2, 63/3;

Васильева, 4а, 26, 26а, 28, 30, 30к1, 30/1.

ИСТОЧНИК KP.RU