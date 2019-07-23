2019-07-23T15:30:07+03:00
Экономика

Горнолыжная база на Алтае перешла на солнечную энергию

САПОЖКОВА Александра
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Фото предроставлено Neosun EnergyФото предроставлено Neosun Energy
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«Семинский перевал» в Республике Алтай первым среди горнолыжных баз в России перешел на солнечную электростанцию.

Солнечные батареи расположены на крыше и позволяют покрывать большую долю потребностей горнолыжной базы в электроэнергии. В ближайшее время руководство комплекса планирует увеличить мощность фотоэлектрической станции с 300 кВт. до 1500 кВт. в сутки. Это позволит учебно-тренировочному центру получать бесплатную солнечную энергию на сумму почти 4 млн рублей каждый год, сообщили в компании Neosun Energy (генподрядчик проекта).

В данный момент фотоэлектрические модули можно увидеть на горнолыжных курортах Berkshire East (США), SkiWelt (Австрия), Les Gets (Франция), Whistler Blackcomb (Канада), Alta Badia (Италия) Aviemore (Шотландия), St Moritz (Швейцария).

Справка

Учебно-тренировочный центр «Семинский перевал» создан в 1986 для подготовки спортсменов высокой квалификации по лыжным видам спорта в условиях среднегорья. Сейчас доступен и для туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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