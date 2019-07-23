В нескольких районах Алтайского края из-за засухи могут ввести режим ЧС
В степной зоне Алтайского края уже больше месяца жарко и нет дождей. Из-за этого может пострадать урожай. Возможно, в этих районах даже введут режим ЧС, сообщает «ГТРК Алтай».
Как утверждают сельхозпроизводители, с такой сильной засухой они не сталкивались уже несколько лет. С 15 июня в Угловском районе не было дождей. Из-за этого посевы выглядят плохо, особенно зерновые культуры.
Угловский район не единственный, где стоит засушливая погода. Также пострадали Ключевский и Михайловский районы. На этих территория хотят ввести режим ЧС. Такое решение, в случае потери урожая, даст возможность аграриям избежать штрафов по взятым кредитам.
Так степные районы посетят специалисты регионального Минсельхоза. Возможно, после их проверки будет объявлено о введении ЧС. Сейчас на территориях действует особый противопожарный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU