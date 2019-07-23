В Бийске состоялось заседание по делу о растрате средств ФНПЦ «Алтай»

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-23T11:35:55+03:00

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В Бийском городском суде 23 июля прошло очередное заседание по делу о растрате средств ФНПЦ «Алтай». Были заслушаны свидетельские показания со стороны обвинения и защиты, сообщает «Бийский рабочий».

Так по уголовному делу проходят трое обвиняемых. Один из них бывший гендиректор ФНПЦ «Алтай» Александр Жарков, который умер в 2016 году. Он проходит по статье «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, либо в особо крупном размере». Еще двое его значатся как обвиняемые в пособничестве. Это Ирина Теплова, депутат АКЗС и директор научно-производственного концерна «Алтай», которая при Жаркове возглавляла администрацию предприятия и Андрей Литвинов, первый заместитель гендиректора, главный конструктор и он же зять Александра Жаркова.

- По одной из версий, обвиняемые разработали план вывода средств, которые ФНПЦ «Алтай» получал от Министерства обороны. Фактические работы, которые и так выполнялись сотрудниками ФНПЦ в рамках своих должностных обязанностей, по документам, видимо, проводили как дополнительные, выполнявшиеся на предприятиях-субподрядчиках, руководителями которых и были Теплова и Литвинов. Таким образом, шла дополнительная оплата по факту выполненных работ, - пишет издание.

В результате проведения этой схемы общий ущерб государству составил больше 100 млн рублей.

К слову, дело было передано в суд еще весной 2018 года. Сегодня состоялось 55-е заседание суда. Были заслушаны свидетельские показания с обеих сторон (обвинения и защиты).

ИСТОЧНИК KP.RU