2019-07-23T10:19:41+03:00
Политика

Глава Заринска покинет свой пост по собственному желанию

БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба администрации ЗаринскаФото: пресс-служба администрации Заринска
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Глава Заринска решил пойти в отставку по собственному желанию.

Он рассказал об этом 23 июля на встрече с депутатами представительного органа. Заявление Ивана Терешкина рассмотрят на очередной сессии 27 августа. Поэтому еще месяц он проработает на должности главы Заринска и займется подготовкой города к зиме и новому учебному году, проведением сезонных строительных и благоустроительных работ.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Иван Терешкин хотел уволиться еще весной, но губернатор Виктор Томенко попросил его доработать до конца лета из-за 40-летия Заринска в нынешнем году.

Иван Терешкин - ветеран корпуса муниципальных глав. Он почти 30 лет работает на руководящих должностях - с 1991 года руководил Заринским районом, с 2008 года - Заринском. Под его руководством город получил статус территории опережающего социально-экономического развития, там уже построены два новых промышленных предприятия.

Главу Заринска наградят за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города и края медалью «За заслуги во имя созидания».

ИСТОЧНИК KP.RU

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