2019-07-23T08:02:20+03:00
Звезды

В Барнаул прибывают первые звезды Шукшинского фестиваля

БОРЗОВ Денис
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Фото: министр культуры Алтайского края Елена БезруковаФото: министр культуры Алтайского края Елена Безрукова
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В Барнаул прибыли первые звездные гости Шукшинского фестиваля. Об это рассказала министр культуры края Елена Безрукова в соцсети Facebook.

Председатель жюри Валерий Фомин привез с собой на фестиваль целый рюкзак таинственных подарков.

Откроется фестиваль уже в 13.00 у памятника Василию Шукшину в Барнауле. Тогда во всем Алтайском крае начнутся «Шукшинские дни».

В Шишковской библиотеке в 15.00 все желающие смогут пообщаться с Павлом Басинским — писателем, литературоведом. Также откроется выставка «Произведения Василия Шукшина на сцене театров Алтайского края» в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая .

Торжественная церемония открытия Шукшинского кинофестиваля состоится в 18.00 в театре драмы. Его откроют актеры Андрей Мерзликин, Игорь Жижикин, Алиса Гребенщикова, президент Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко, Валерий Фомин, кинорежиссеры Владимир Котт, Алексей Петрухин, Лидия Боброва, Алексей Федорченко и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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