Гости Шукшинских дней прибывают на Алтай
Ранними рейсами в Барнаул прибыли почетные гости фестиваля «Шукшинские дни на Алтае».
Среди тех, кто уже точно прилетел в Барнаул – это председатель жюри полного метра XXI Всероссийского шукшинского кинофестиваля Валерий Фомин.
- С рюкзаком таинственных подарков. Под надёжной культурно-научной охраной посему!.. Ну а как? – написала под фотографией с Фоминым на своей странице в Фейсбуке министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.
Также прибывают и представители литературной делегации:
- Самым ранним рассветным рейсом встретили нашего гостя - лауреата Шукшинской премии Игоря Корниенко! – также добавляет Безрукова.
Напомним, фестиваль Шукшинские дни на Алтае стартует сегодня, 23 июля. Уже в 13 часов у памятника Василию Макаровичу в Барнауле состоится официальное открытие. Этим же вечером пройдет красочная церемония открытия XXI Всероссийского шукшинского кинофестиваля. «Красная дорожка» начнется у театра драмы в 18 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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