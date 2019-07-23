Гости Шукшинских дней прибывают на Алтай

СЕГОДНЯ 06:32 2019-07-23T06:32:01+03:00

Валерий Фомин (в центре) прилетел в Барнаул Фото: из личного архива героя(ев) публикации

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Ранними рейсами в Барнаул прибыли почетные гости фестиваля «Шукшинские дни на Алтае».

Среди тех, кто уже точно прилетел в Барнаул – это председатель жюри полного метра XXI Всероссийского шукшинского кинофестиваля Валерий Фомин.

- С рюкзаком таинственных подарков. Под надёжной культурно-научной охраной посему!.. Ну а как? – написала под фотографией с Фоминым на своей странице в Фейсбуке министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Также прибывают и представители литературной делегации:

- Самым ранним рассветным рейсом встретили нашего гостя - лауреата Шукшинской премии Игоря Корниенко! – также добавляет Безрукова.

Напомним, фестиваль Шукшинские дни на Алтае стартует сегодня, 23 июля. Уже в 13 часов у памятника Василию Макаровичу в Барнауле состоится официальное открытие. Этим же вечером пройдет красочная церемония открытия XXI Всероссийского шукшинского кинофестиваля. «Красная дорожка» начнется у театра драмы в 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU