В МЧС сказали, когда из Барнаула уйдет смог

СЕГОДНЯ 03:57 2019-07-23T03:57:12+03:00

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Специалисты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю рассказали, когда из региона уйдет смог.

Напомним, он появился в воскресенье. Как было установлено, это дым из соседних регионов, где горят леса. Так в только в одном Красноярском края в настоящий момент действуют более 100 очагов лесных пожаров на общей площади не менее 450 тысяч гектар.

- Лёгкое задымление наблюдают жители ряда соседних регионов: Республики Хакасия, Новосибирской и Томской областей, - говорят в ведомстве.

Алтайские синоптики спрогнозировали когда воздух в нашем регионе может очиститься. По данным гидрометеослужбы, в ближайшие дни в крае ожидаются дожди, а это несомненно будет способствовать рассеиванию дымки. Помимо этого 23-24 июля произойдет смена направления ветра. В целом это приведет к стабилизации обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU