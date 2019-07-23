В МЧС сказали, когда из Барнаула уйдет смог
Специалисты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю рассказали, когда из региона уйдет смог.
Напомним, он появился в воскресенье. Как было установлено, это дым из соседних регионов, где горят леса. Так в только в одном Красноярском края в настоящий момент действуют более 100 очагов лесных пожаров на общей площади не менее 450 тысяч гектар.
- Лёгкое задымление наблюдают жители ряда соседних регионов: Республики Хакасия, Новосибирской и Томской областей, - говорят в ведомстве.
Алтайские синоптики спрогнозировали когда воздух в нашем регионе может очиститься. По данным гидрометеослужбы, в ближайшие дни в крае ожидаются дожди, а это несомненно будет способствовать рассеиванию дымки. Помимо этого 23-24 июля произойдет смена направления ветра. В целом это приведет к стабилизации обстановки.
ИСТОЧНИК KP.RU