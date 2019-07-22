2019-07-22T15:56:31+03:00
Общество

Участники круглого стола решили принять Генплан Барнаула

БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба городской администрацииФото: пресс-служба городской администрации
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В Барнауле прошел круглый стол, посвященный обсуждению итогов обсуждений генерального плана города. 22 июля встречу провел заместитель главы администрации города Сергей Дёмин.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в работе круглого стола приняли участие руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края - главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Дмитрий Аристов и его заместители, заместитель директора МКУ «Архитектура города Барнаула» Сергей Боженко, депутат Барнаульской городской Думы Евгений Носенко, глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк, председатель правления Алтайской организации Союза архитекторов России Анисифоров, главный архитектор ООО «ПИ «Алтайгражданпроект» Евгений Башкирова, директор ООО «ИСК «Алгоритм» Ксения Белоусова, директор ООО «Строительная инициатива» Юрий Гатилов, директор ООО «Классика» Александр Деринг, генеральный директор ООО «ПИ «Алтайгражданпроект» Владимир Колотов, генеральный директор ООО «Архи Групп» Андрей Суртаев.

Все участники круглого стола могли высказать свое мнение по поводу документа. Большинство представителей организаций сошлись на том, что генплан нужно принимать. По словам Сергея Дёмина, проект Генплана еще будут обсуждать с депутатами на фракциях и совещаниях, чтобы принять правильное решение на заседании гордумы в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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