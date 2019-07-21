2019-07-21T14:47:34+03:00
Дом. Семья

Львята подружились с тигрятами в барнаульском зоопарке

Анна СЕМИНА
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Тигрята знакомятся со львятамиТигрята знакомятся со львятами
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Очередное умилительное видео выложил на своей странице в Instagram директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев. На нем львята знакомятся с тигрятами.

- Вот так и начинается дружба львят и тигрят в барнаульском зоопарке. Дети они и в Африке дети. Посмотрите - мир, дружба, жвачка. Вот так бы и нам, взрослым, поучиться жить в мире и дружбе и в гармонии с природой, - комментирует за кадром знакомство малышей сам Сергей Викторович.

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Друг в беде не бросит. Лишнего не спросит))) вот так начинается дружба
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На кадрах ролика видно, как малыши абсолютно спокойно относятся друг к другу с интересом обнюхиваются. Кстати, судя по размерам, развиваются кошачьи одинаково. Сравнивать есть с чем, так как они родились в один день – 14 июня и сейчас им, соответственно, чуть больше месяца.

Постепенно их стали выводить за пределы клетки и проводить социализацию, ведь как бы ни хотелось зоозащитникам, но все эти тигрята и львята будут жить в неволе. А это значит, что им надо привыкать к людям.

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Давай дружить лев)))
265 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Мы отправляем только в зоопарки. Так как наши животные рождены в зоопарках. Но это спасение от уничтожения, - говорит Сергей Писарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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