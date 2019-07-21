Ясли-сад на 200 мест строится в Камне-на-Оби

СЕГОДНЯ 08:40 2019-07-21T08:40:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Камень-на-Оби ведется строительство здания для ясли-сада на 200 мест. Сдача планируется на следующий год.

Как сообщает сайт газеты «Каменские известия», строительство ведется уже шесть лет. Правда большую часть из этого времени шли споры по месту, где ясли должны появиться. На выбор было две точки. В итоге администрация решила огородить стройплощадку на месте пустыря на улице Речной, 47.

- Ранее на этом месте располагался клуб медработников и котельная, имелись все коммуникации, что являлось огромным плюсом для строительства, - пишет издание.

Однако почему-то не был учтен тот факт, что место это заболочено и вообще в давние времена относилось к городскому кладбищу. А это в свою очередь противоречит нормам СанПиН и эстетики.

В итоге строительство перенесли на улицу Ленинградскую, 119. На 30 декабря 2019 года уже объявлен набор детей в будущий ясли-сад, но вот незадача – работы по возведению до сих пор путем и не начались. Оказывается, что теперь строительство ведется по программе «85х85», а не «80х80», как было ранее, и разрешение было получено только8 июля. Из-за этого процесс практически незаметный.

Впрочем, формальных вопросов еще много, но застройщик обещает все же успеть к 2020 году. Правда, к какому именно месяцу – не уточняет.

ИСТОЧНИК KP.RU