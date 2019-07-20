2019-07-20T06:49:17+03:00
Общество

Алтайские экологи выиграли дело против золотодобычи на реке Ануй

Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: Алексей ГрибковФото: Алексей Грибков
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В Центральном районном суде Барнаула 18 июля был завершен судебный процесс по делу о прекращении добычи россыпного золота на реке Ануй в Солонешенском районе, сообщает «Политсиб.ру».

Так суд поддержал исковые требования экологов о запрете золотодобычи, а также о том, что недрпользователь должен восстановить потревоженные земли за свой счет.

Доводы экологов о грубых нарушениях природоохранного законодательства со стороны золотодобывающей компании также были подтверждены. В ходе судебной экологической экспертизы было доказано, что в границах горного отвода есть редкие виды растений и животных, которые занесены в красные книги Алтайского края и России.

В заключении эксперты указали, что если работы по добыче золота продолжатся, то охраняемые природные объекты будут полностью уничтожены. В таком случае ущерб составит больше миллиарда рублей.

К слову, золотодобывающая компания в течении месяца может обжаловать решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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