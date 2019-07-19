Сколько стоит в Барнауле одеть ребенка к школе

СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-19T16:12:47+03:00

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В краевой столице более 80 магазинов, специализирующихся на школьной форме и сопутствующих товарах. Насколько дорого обойдутся «сборы», зависит от желаний и возможностей родителей. Традиционно самые «дорогие» ученики — первоклассники. Им нужно все новенькое.

Стоимость ранцев в Барнауле варьируется от 1,5 до 8 тысяч рублей. Цена зависит от материала, размера, количества отделений, дизайна. В среднем неплохой рюкзак можно купить за 3500.

Стоимость школьной формы очень различается – есть варианты и за 3,5, а есть за 15 тысяч. В среднем родители тратят на одежду и рюкзак детей около 11,5 тыс. рублей.

Не стоит забывать и про спортивную форму. Необходимо брать сразу два комплекта — шорты и футболку, толстовку и спортивные штаны, летние кеды и зимние кроссовки. Это может вылиться в среднем в 3,5 тыс. рублей. Получается, что только на то, чтобы одеть ребенка в школу, уходит в среднем 16 350 - 13 300.

- Нужно учитывать, что в расчеты вошел самый минимум одежды, и скорее всего в реальной жизни родители купят сразу несколько вещей, чтобы был выбор. Поэтому, к получившейся сумме можно смело добавить еще несколько тысяч, - пишет МК на Алтае.

ИСТОЧНИК KP.RU