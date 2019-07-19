Псу Мише с тяжелой судьбой ищут хозяина

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-19T12:41:18+03:00

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Добрый терьер по кличке Миша ищет заботливого хозяина. Из-за травмы собака плохо видит и слышит. Пока животное вынуждено жить на стоянке, сообщает «АиФ-Алтай».

В январе Мишу сбила машина, он долго пролежал на проезжей части без сознания. Когда его нашли работники стоянки, им пришлось обливать собаку водой, чтобы оторвать от земли. С тех пор он и живет у них. Мишу вылечили, но он почти потерял зрение и слух. Неравнодушные барнаульцы присматривают за ним, но уберечь от всех бед Мишу не получается.

- Охранное помещение находится над гаражным кооперативом вторым ярусом на высоте трех метров. Там же обитает и Миша. Ему сложно спускаться по резкой лестнице вниз, поэтому гулять приходится только по крышам гаражей. Но из-за слабого зрения иногда он оступается и падает с высоты, - рассказывает местная жительница Ирина Бушаева.

Местные жители решили помочь Мише и отправили его на обследование в ветлечебницу. Врач сказал, что состояние собаки неплохое, все рефлексы работают. Пса подстригли, назначили курс витаминов и оставили на передержку в клинике до 1 августа. Никто из присматривающих за ним барнаульцев не может забрать Мишу себе, у всех есть свои питомцы. Поэтому псу очень нужен добрый и заботливый хозяин.

Если вы прониклись этой историей, и можете забрать Мишку себе, звоните по телефонам: 8-906-941-52-90 - (Ирина), 8-953-037-90-80 - (Ульяна, Наталья).

ИСТОЧНИК KP.RU