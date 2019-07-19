2019-07-19T12:11:43+03:00
Общество

В Алтайском крае открыли отремонтированную поликлинику

Юлия ЕВГРАФОВА
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Торжественное открытие обновленной детской поликлинике при Благовещенской центральной районной больнице состоялось 18 июля. В здании провели масштабный ремонт, стоимость которого оценивают больше, чем в 4 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе Алтайского края.

Так в поликлинике было проведено новое освещение, обустроено крыльцо, пандусы и тамбур. Строители отремонтировали системы водоснабжения и водоотведения, установили пожарную сигнализацию и сети связи.

Помимо этого для больницы закупили новое оборудование: небулайзер, рефрактометр, аппарат ЭКГ, дефибриллятор, тонометр для измерения внутриглазного давления, щелевая ламп, и электроотсос. Также в поликлинике установили оргтехнику и заменили мебель.

К слову, Благовещенская ЦРБ обслуживает 6,5 тысяч детей. Ремонт в больнице провели по региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

ИСТОЧНИК KP.RU

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