Пациенты Краевой клинической больницы застряли в лифте

СЕГОДНЯ 07:45 2019-07-19T07:45:43+03:00

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В четверг, 18 июля, в Краевой клинической больнице в Барнауле несколько пациентов застряли в лифте.

О происшествии стало известно из паблика во «Вконтакте» «Инцидент Барнаул». Накануне там было размещено видео как раз из того лифта. На первых секундах ролика в кадре темно. Женский голос говорит, что сидит в заточении уже 25 минут.

- Мы находимся в лифте Краевой клинической больницы на Ляпидевскго, 1. 25 минут мы здесь находимся, потух свет, не хватает воздуха. Только сейчас пришел специалист, который пытается очень аккуратно открыть дверь. Женщина теряет сознание уже неоднократно. Плохо всем остальным, - говорит женщина.

Вскоре «узников» действительно аккуратно выводят из лифта, так как он остановился между этажами и медики оказывают помощь пострадавшим. Тем не менее, автор ролика продолжает нагнетать обстановку.

Как пояснили «Банкфаксу» в региональном минздраве, с пострадавшими встретилась администрация больницы, и никто не писал претензий и жалоб.

ИСТОЧНИК KP.RU