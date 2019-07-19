На пр. Ленина в Барнауле спилили деревья, чтобы сделать поворот на Матросова

СЕГОДНЯ 05:07 2019-07-19T05:08:22+03:00

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В Барнауле начали делать левую полосу поворота с проспекта Ленина на улицу Матросова. В связи с этим накануне, 18 июля, рабочие спилили несколько деревьев.

- Левую полосу поворота на улицу Матросова планируется сделать для увеличения пропускной способности на перекрестке и, соответственно, уменьшения пробок. А для обустройства полотна необходимо убрать несколько деревьев, - пишет издание "Толк".

Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Впрочем, не все горожане довольны очередными новшествами.

- Город превратился в пустыню! Дышать просто нечем. Как глупо уничтожать деревья, сколько времени понадобится, чтобы вырастить новые. Давно бы построили кольцевую дорогу! Столько денег ежегодно тратится на якобы ремонт дорог в городе, ремонт коммунальных сетей,а они рушатся за короткое время, т. к. за качество никто не отвечает! - высказала свое мнение одна из жительниц Барнаула.

Кстати, осенью на главном проспекте города планируют высадить 42 дерева.

ИСТОЧНИК KP.RU