2019-07-18T11:23:01+03:00
Происшествия

Мужчина в одежде цветов флага США пропал в Барнауле

БОРЗОВ Денис
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Фото: Лиза Алерт-Алтайский крайФото: Лиза Алерт-Алтайский край
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В краевой столице пропал 38-летний мужчина. Станислав Борискин ушел из дома 17 июля в неизвестном направлении. До пропажи не имел конфликтов с родственниками или друзьями, о примерном местоположении мужчины ничего не известно.

Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза серо-голубые.

В последний раз его видели одетым в синюю ветровку, футболку расцветки флага США, джинсы, темно-синие кроссовки, кепку расцветки флага США.

По поиску необходима оклейка ориентировками района пропажи. Мужчина может нуждаться в оказании медицинской помощи. Как сообщили в местном отделении Лиза-Алерт, требуется помощь добровольцев, которые могут помочь в поисках.

Очевидцев просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-(800)- 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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