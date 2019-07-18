Мужчина в одежде цветов флага США пропал в Барнауле
В краевой столице пропал 38-летний мужчина. Станислав Борискин ушел из дома 17 июля в неизвестном направлении. До пропажи не имел конфликтов с родственниками или друзьями, о примерном местоположении мужчины ничего не известно.
Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза серо-голубые.
В последний раз его видели одетым в синюю ветровку, футболку расцветки флага США, джинсы, темно-синие кроссовки, кепку расцветки флага США.
По поиску необходима оклейка ориентировками района пропажи. Мужчина может нуждаться в оказании медицинской помощи. Как сообщили в местном отделении Лиза-Алерт, требуется помощь добровольцев, которые могут помочь в поисках.
Очевидцев просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-(800)- 700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU