Алтай-Кокс готовится отметить День металлурга и День города

СЕГОДНЯ 07:41 2019-07-18T07:41:44+03:00

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На День металлурга и День города Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) готовит масштабную программу с праздничным шествием, оригинальной фотоплощадкой, супермарафоном и концертом звезд российской эстрады.

19 июля на предприятии откроют Галерею почета и проведут праздничный концерт с награждением лучших сотрудников.

20 июля заводчане и горожане пробегут Стратегический супермарафон Алтай-Кокса по маршруту центральная площадь – спорткомплекс «Олимп». В качестве бонуса участники получат футболки с символикой праздника, а победители – ценные призы.

От спорткомплекса «Олимп» стартует шествие трудовых коллективов города, посвященное 40-летию Заринска. Примут в нем участие и сотрудники Алтай-Кокса – с имиджевой атрибутикой, символикой и слоганами.

В креативной фотозоне все желающие смогут сделать бесплатную фотосессию у пресс-воллов, стендов и ростовых фигур, а затем забрать снимки с электронного ресурса Алтай-Кокса ВКонтакте.

Вечером праздничного дня Алтай-Кокс дарит горожанам и гостям города грандиозный концерт с участием группы «На-На», Игоря Корнелюка и Лолиты! Праздник завершится фейерверком.

Празднование Дня металлурга

ИСТОЧНИК KP.RU