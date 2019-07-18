2019-07-18T04:42:30+03:00
Общество

Кот редкой породы за 100 тысяч рублей потерялся в Барнауле

БОРЗОВ Денис
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Фото: скриншот из видео личного архива хозяевФото: скриншот из видео личного архива хозяев
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Кот дорогой бенгальской породы окраса тигра потерялся в Барнауле. Его кличка — Лаки, котенок такой породы оценивается как минимум в 100 тысяч рублей.

Как сообщили «Вести-Алтай», домашний питомец потерялся, когда его хозяева отправились на отдых. Кот заскучал, а когда соседка пришла его покормить, выскочил в дверь и убежал на свободу.

Друзья семьи уже пытаются разыскать питомца, объявлено вознаграждение в 10 тысяч рублей за найденного кота. Также по Змеиногорскому тракту можно увидеть объявления с информацией о «Лаки».

В последний раз кота видели местные жители на Змеиногорском тракте. Он может искать еду, охотясь на белок или птиц, ведь Лаки — помесь домашнего и дикого животного. Как сообщает хозяйка, кот не признает чужих людей, это особенности породы. Чтобы полюбить людей, ему потребуется длительное время, а всех остальных он может кусать, кидаться и шипеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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