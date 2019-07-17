Алтайские либерал-демократы провели пикет в поддержку общественной организации

СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-17T14:14:58+03:00

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16 июля Барнаульское отделение ЛДПР поддержало пикетом общественную организацию поселка Мирного «Ветеран». Ранее общественники обратились к депутату фракции партии в АКЗС Евгении Боровиковой с просьбой помочь в непростой ситуации.

Организация была создана 30 лет назад для благоустройства территории, помощи малоимущим, решения хозяйственных вопросов. Так, в 2013 году общим собранием было решено провести газ. Газопровод построили за два года. Каждый дом вложил в строительство более 40 тыс. рублей. К тому времени в «Ветеране» состояли представители от каждого домоуправления в поселке.

Однако в 2015 году один из участников попытался выйти из состава организации, заявив, что она не нужна, и отказался от уплаты членских взносов. Его поддержали несколько человек. Далее от имени данной группы направлялись жалобы в минюст, ФСБ и прокуратуру. В обращении требовали ликвидации организации.

Заявители пояснили, что сейчас организацию пытается ликвидировать минюст при поддержке администрации Индустриального района. По мнению жителей, происходит рейдерский захват.

- Некие лица пытаются захватить контроль над газовыми сетями и взять управление поселком в свои руки. Методы их считаем незаконными, неэтичными, и требуем срочного вмешательства городской администрации и депутатов, - прокомментировал инициатор акции, помощник депутата АКЗС Александр Мокров.

ЛДПР держит на контроле эту ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU