2019-07-17T13:08:04+03:00
Происшествия

На Алтае мужчина убил двух обидчиков после конфликта

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух жителей Ельцовского района. Подозреваемый уже задержан, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

16 июля текущего года в одном из домов села Ельцовка обнаружено тело 58-летнего хозяина и его 28-летнего сына. По версии следствия, накануне погибшие и их знакомые отмечали день рождения. В процессе распития спиртного у хозяев с одним из гостей произошел конфликт, в ходе которого отец и сын побили 45-летнего мужчину. Через некоторое время он решил отомстить обидчикам и множество раз ударил их ножом. Потерпевшие скончались на месте происшествия.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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