2019-07-17T12:58:40+03:00
Общество

Бийчанин устроил неудачную пиар-акцию в образе Робина Гуда [видео]

БОРЗОВ Денис
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Фото с личной страницы героя публикацииФото с личной страницы героя публикации
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В Бийске появился свой городской «Робин Гуд». Он ходил по улицам города и раздавал деньги прохожим.

О необычной пиар-акции стало известно в соцсетях в сообществе «Инцидент Бийск». Житель научного городка надел маску, взял лук и стал прогуливаться под прицелом камеры. Прохожим он раздавал деньги, в одни руки по 50 рублей.

Комментаторы сразу почуяли неладное, под постом о добром самаритянине был указан автор. Пройдя по его странице, стало ясно, что бийчанин самостоятельно разослал видео по местным сообществам в соцсетях и в некоторые сми, в частности, в «Бийский рабочий».

Жители Бийска высмеяли неудачную пиар-акцию:

- Если вам приходится всем доказывать, что вы настоящая леди - значит, вы не леди...Если про свои «креативные акции» приходится самому писать - видимо, реальную волну ты не качаешь, - делится бийчанка Татьяна Поздно.

Также выяснилось, что этот же «Робин Гуд» ранее вывесил ленточку «классный руководитель» на памятник Ленину.

Робин Гуд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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