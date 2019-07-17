2019-07-17T12:04:46+03:00
Происшествия

Главного инженера «Модеста» задержали вслед за генеральным директором предприятия

БОРЗОВ Денис
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Главного инженера «Модеста» подозревают во взятках и мошенничестве. Под следствием уже находится гендиректор компании Антонида Устинова.

Как сообщили в «ТОЛКе», его задержали еще в конце июня. В отношении Егора Головина ведут доследственную проверку.

Главный инженер подозревается в закупке материалов по завышенной цене. А также в завышенном количестве деталей. Несмотря на это, на данный момент Головин назначен врио гендиректора.

В самой компании «Модест» поясняют, что действующим директором все еще является Антонида Устинова. Официально женщина находится на больничном.

Примечательно, что на сегодняшний день Комитет по управлению муниципальной собственностью Алтайского края, как учредитель этих предприятий, никаких мер не предпринимает.

Весной этого года была задержана генеральный директор «Модеста» Антонида Устинова. По данным следствия, она дала взятку по договорам поставки товарно-материальных ценностей для нужд предприятия. По предварительной информации, речь о бутылках, куда фасовалась продукция завода. В течение 3,5 лет женщина таким образом заработала более семи миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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