2019-07-17T09:48:14+03:00
Общество

В Барнауле вновь пройдет акция по сбору вторсырья

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле 27 июля пройдет очередная акция по сбору вторсырья. В краевой столице в этот день будет работать 37 точек раздельного сбора.

С каждым месяцем организаторы движения увеличивают количество точек, делая раздельный сбор доступнее. Отличие мусора от вторсырья в том, что мусор нельзя отправить в переработку, а вторсырье - можно.

Так в переработку принимаются: пластик с маркировкой 1,2,4,5 (5 – только твердый), стекло, макулатура, металл, одежда в нормальном состоянии для проекта «Фримаркет» и фондов помощи людям, попавшим в сложную ситуацию. А также ветошь текстильная для переработки, картриджи от фильтров-кувшинов, негабаритная сломанная бытовая техника и электроника, диски и рентгент-снимки, просроченные медикаменты.

Также в мобильный раздельный сбор можно отдать помощь для приюта «Ласка» - лекарства для животных, игрушки, миски.

Так 27 июля в Барнауле будет работать две стационарные точки: с 12:00 до 15:00 на Ленина 154а, к1 (Геомаркет) и с 10:00 до 13:00 на Энтузиастов 12в (Парк Спорта им. А. Смертина).

Узнать адрес мобильных точек раздельного сбора, а также более подробную информацию можно на странице в соцсетях группы «Мусора. Больше. Нет. Барнаул».

ИСТОЧНИК KP.RU

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