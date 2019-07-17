2019-07-17T05:13:40+03:00
Общество

В Барнауле открыли первую дорогу, отремонтированную в рамках нацпроекта

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле приняли в эксплуатацию первую дорогу, отремонтированную по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Речь идет о магистрали на посёлок Затон.

Работу дорожников оценивали глава города Сергей Дугин и министр транспорта края Александр Дементьев.

- Всего в этом году в городе будет отремонтировано 33 участка дорог. Одна дорога – по ул.Попова - будет серьезно реконструирована, а еще одна – на Солнечной Поляне - построена с нуля, на остальных участках сделают капремонт. Кроме того, в рамках городской программы по ремонту сельских дорог будет отремонтировано более 20 магистралей в пригородных территориях, на эти цели направлено порядка 36 млн рублей, - цитирует Сергея Дугина пресс-центр мэрии.

Дорога соединяет Барнаул и пригородный поселок Затон, в котором проживает около 2,5 тыс. человек.

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев отметил, что объект капитально отремонтировали впервые за 30 лет. Стоимость работ составила более 18 млн рублей. Гарантия после ремонта - пять лет.

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на выполнение ремонтных и строительных работ предусмотрено 965,6 млн рублей. В настоящее время работы ведутся на 26 объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывшие полицейские Алтайского края осуждены за превышение полномочий
В Барнауле вновь пройдет акция по сбору вторсырья
Смертельная авария произошла около алтайского села
Алтайская лаборатория выявила опасные микроорганизмы в ядрах подсолнечника
Алтайский атлет Сергей Шубенков приступил к тренировкам после травмы
В Барнауле частично ограничат движение из-за ремонта коллектора
Проект новой набережной в Барнауле оценили в 7,7 млн рублей
«Пельмени» посчитают «звезды» в Яровом
Делегация Министерства иностранных дел РФ побывала в музее Германа Титова на Алтае
Более 60 официальных пляжей работают в Алтайском крае
Любовь зла: На Алтае мужчина по пьяни забил соперника
18-летний парень обвиняется в изнасиловании взрослой женщины
На Алтае подросток с другом обокрал дом одноклассницы
Пьяная бийчанка без прав угнала автомобиль
Из-за ремонта канализации в Барнауле перекроют движение по пр-кту Ленина
В Барнауле отремонтировали дорогу до Затона
Клиентам ВТБ стала доступна оплата смартфоном с помощью Mir Pay
Капитан «Барракуды-1» и судовладелец пойдут под суд за крушение во время шторма
На месте «барнаульского разлома» москвичи откроют кофейню
Алтайские пожарные спасли дом и получили письменную благодарность
Три воспитанника алтайского футбола стали лучшими игроками первого тура РПЛ
Хитрый барнаулец обокрал нетрезвого спящего мужчину
В Алтайском крае постепенно решают проблемы "мусорной реформы"
14 человек заболели клещевым энцефалитом на Алтае
Мария Мотузная вернулась в Россию
Бийчанин пытался подкупить полицейского