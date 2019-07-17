В Барнауле открыли первую дорогу, отремонтированную в рамках нацпроекта

СЕГОДНЯ 05:13 2019-07-17T05:13:40+03:00

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В Барнауле приняли в эксплуатацию первую дорогу, отремонтированную по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Речь идет о магистрали на посёлок Затон.

Работу дорожников оценивали глава города Сергей Дугин и министр транспорта края Александр Дементьев.

- Всего в этом году в городе будет отремонтировано 33 участка дорог. Одна дорога – по ул.Попова - будет серьезно реконструирована, а еще одна – на Солнечной Поляне - построена с нуля, на остальных участках сделают капремонт. Кроме того, в рамках городской программы по ремонту сельских дорог будет отремонтировано более 20 магистралей в пригородных территориях, на эти цели направлено порядка 36 млн рублей, - цитирует Сергея Дугина пресс-центр мэрии.

Дорога соединяет Барнаул и пригородный поселок Затон, в котором проживает около 2,5 тыс. человек.

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев отметил, что объект капитально отремонтировали впервые за 30 лет. Стоимость работ составила более 18 млн рублей. Гарантия после ремонта - пять лет.

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на выполнение ремонтных и строительных работ предусмотрено 965,6 млн рублей. В настоящее время работы ведутся на 26 объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU