В Барнауле частично ограничат движение из-за ремонта коллектора

СЕГОДНЯ 05:05 2019-07-17T05:05:05+03:00

Изменить размер текста: A A

С 21 июля по 4 августа в центре Барнаула будет частично ограничено движение транспорта. Это связано с реконструкцией канализационного коллектора.

Как сообщает пресс-центр правительства Алтайского края, движение для всех видов транспорта закроют по нечетной проезжей части проспекта Ленина (от улицы Димитрова до улицы Чкалова), по четной проезжей части проспекта Ленина (от улицы Партизанской до улицы Чкалова), а также по участку улицы Чкалова от здания №62а до здания №64.

Троллейбусы будут ходить до площади Победы.

Движение автобусов будет организовано следующим образом:

маршруты №1, 10, 19, 20, 24, 25, 35, 53, 55, 109, 109оп: …проспект Ленина - улица Партизанская - проспект Комсомольский - улица Димитрова - проспект Ленина (временный остановочный пункт в районе дома №54 по проспекту Ленина), далее по маршрутам, в обратном направлении: …проспект Ленина - улица Димитрова - проспект Комсомольский - улица Партизанская - проспект Ленина, далее по маршрутам;

маршруты №27, 29, 110, 144: …проспект Ленина - улица Партизанская - проспект Комсомольский - улица Димитрова - проспект Ленина (временный остановочный пункт в районе дома №54 по проспекту Ленина), далее по маршрутам, в обратном направлении: …проспект Ленина - улица Димитрова - проспект Социалистический - улица Партизанская - проспект Ленина, далее по маршрутам;

маршрут №6: улица Анатолия - проспект Комсомольский - улица Димитрова - проспект Ленина (временный остановочный пункт в районе дома №54 по проспекту Ленина), далее - по маршруту, в обратном направлении: …проспект Ленина - улица Димитрова - проспект Социалистический - улица Анатолия - проспект Ленина - улица Никитина, далее по маршруту;

маршрут №41: …улица Партизанская - проспект Комсомольский - улица Димитрова - проспект Ленина (временный остановочный пункт в районе дома №54 по проспекту Ленина), далее по маршруту, в обратном направлении: проспект Ленина - улица Димитрова - проспект Социалистический - улица Партизанская, далее по маршруту.

Автомобилистов просят быть внимательными на указанных участках и по возможности заранее планировать поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU