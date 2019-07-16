2019-07-16T15:32:25+03:00
Общество

Более 60 официальных пляжей работают в Алтайском крае

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На сегодняшний день в Алтайском крае официально открыты и работают 61 пляж.

Между тем, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по региону продолжают приемку мест отдыха у воды. Так что не исключено, что это число еще может увеличиться.

Специалисты ведомства настоятельно рекомендуют купаться только в строго отведенных и проверенных местах, ведь от этого зависит жизнь и здоровье. Тем более ни в коем случае не стоит входить в воду в состоянии опьянения. Также нельзя близко подплывать к идущим суднам и не прыгать в воду с неприспособленных для этого сооружений. Оставлять или отпускать без присмотра детей на водоемы тоже категорически нельзя. Если же трагедия произошла, то следует звонить по телефону пожарно-спасательной службы - 101.

Читайте также:

13-летний мальчик утонул на Алтае

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Пельмени» посчитают «звезды» в Яровом
Делегация Министерства иностранных дел РФ побывала в музее Германа Титова на Алтае
Любовь зла: На Алтае мужчина по пьяни забил соперника
18-летний парень обвиняется в изнасиловании взрослой женщины
На Алтае подросток с другом обокрал дом одноклассницы
Пьяная бийчанка без прав угнала автомобиль
Из-за ремонта канализации в Барнауле перекроют движение по пр-кту Ленина
В Барнауле отремонтировали дорогу до Затона
Клиентам ВТБ стала доступна оплата смартфоном с помощью Mir Pay
Капитан «Барракуды-1» и судовладелец пойдут под суд за крушение во время шторма
На месте «барнаульского разлома» москвичи откроют кофейню
Алтайские пожарные спасли дом и получили письменную благодарность
Три воспитанника алтайского футбола стали лучшими игроками первого тура РПЛ
Хитрый барнаулец обокрал нетрезвого спящего мужчину
В Алтайском крае постепенно решают проблемы "мусорной реформы"
14 человек заболели клещевым энцефалитом на Алтае
Мария Мотузная вернулась в Россию
Бийчанин пытался подкупить полицейского