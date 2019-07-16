Более 60 официальных пляжей работают в Алтайском крае
На сегодняшний день в Алтайском крае официально открыты и работают 61 пляж.
Между тем, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по региону продолжают приемку мест отдыха у воды. Так что не исключено, что это число еще может увеличиться.
Специалисты ведомства настоятельно рекомендуют купаться только в строго отведенных и проверенных местах, ведь от этого зависит жизнь и здоровье. Тем более ни в коем случае не стоит входить в воду в состоянии опьянения. Также нельзя близко подплывать к идущим суднам и не прыгать в воду с неприспособленных для этого сооружений. Оставлять или отпускать без присмотра детей на водоемы тоже категорически нельзя. Если же трагедия произошла, то следует звонить по телефону пожарно-спасательной службы - 101.
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ИСТОЧНИК KP.RU