13-летний мальчик утонул на Алтае
В Алтайском крае проводится доследственная проверка по факту гибели 13-летнего школьника. Мальчик утонул в озере.
Трагедия произошла накануне, 8 июля, на озере Рица в Каменском районе Алтайского края. Согласно предварительной информации несовершеннолетний купался вместе с друзьями.
- В настоящее время проводятся поисковые и следственные мероприятия, направленные на установление местонахождения тела ребенка и обстоятельств случившейся трагедии, сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Между тем, как добавляют в ведомстве, по последним данным только с начала купального сезона в регионе утонули девять детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU