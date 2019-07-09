13-летний мальчик утонул на Алтае

СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-09T09:03:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Алтайском крае проводится доследственная проверка по факту гибели 13-летнего школьника. Мальчик утонул в озере.

Трагедия произошла накануне, 8 июля, на озере Рица в Каменском районе Алтайского края. Согласно предварительной информации несовершеннолетний купался вместе с друзьями.

- В настоящее время проводятся поисковые и следственные мероприятия, направленные на установление местонахождения тела ребенка и обстоятельств случившейся трагедии, сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем, как добавляют в ведомстве, по последним данным только с начала купального сезона в регионе утонули девять детей.

Читайте также:

На Алтае автомобиль с молодыми людьми упал в реку: 17-летний юноша погиб

ИСТОЧНИК KP.RU