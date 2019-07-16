Любовь зла: На Алтае мужчина по пьяни забил соперника

СЕГОДНЯ 14:59 2019-07-16T14:59:58+03:00

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40-летний житель Краснощековского района Алтайского края обвиняется в избиении мужчины, который впоследствии скончался.

Следствие установило, что в апреле в одном из сел района в доме местной жительницы был небольшой «фуршет». На нем присутствовала она, ее 52-летний сожитель и 40-летний гость, который симпатизировал женщине.

- Во время застолья между мужчинами произошла ссора. Гость несколько раз ударил сожителя кулаков по голове. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Свою вину селянин признал. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU