На Алтае подросток с другом обокрал дом одноклассницы

СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-16T14:34:27+03:00

Подростки с легкостью потратили деньги с карты, так как у нее была возможность бесконтактной оплаты Фото: Анна СЕМИНА

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В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 14-летнего подростка, который вместе с приятелем обокрал дом одноклассницы.

Следствие установило, что кража произошла в одном из сел Первомайского района. 14-летний подросток вместе со своим другом, который еще младше и не достиг возраста уголовной ответственности, в феврале проник в дом к однокласснице.

- Оттуда она похитили продукты питания и банковскую карту хозяев. С нее они впоследствии успели потратить более пяти тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Это им не составила никакого труда, так как карты имела возможность бесконтактного расчета в магазинах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подросток свою вину полностью признал и раскаялся. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU