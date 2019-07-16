Капитан «Барракуды-1» и судовладелец пойдут под суд за крушение во время шторма

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-16T11:28:21+03:00

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Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России завершил расследование уголовного дела против капитана судна «Барракуда-1» и судовладельца ООО «Барнаульский Речной Флот».

Следствие установило, что 23 июня 2018 года «Барнаульский Речной Флот», несмотря на запрет диспетчера, с целью извлечения дохода обязал капитана «Барракуды» выплыть в Обь.

Во время водной прогулки по реке Обь поднялся штормовой шквалистый ветер, из-за которого судно отбросило на мост. Из-за этого пострадали 40 пассажиров, они получили травмы разной степени тяжести. Один пассажир получил тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Капитан суда и судовладелец обвиняются по пункту «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

ИСТОЧНИК KP.RU