Жители Барнаула могут выбрать символ своего города

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-15T11:36:46+03:00

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Алтайское отделение Общероссийского народного фронта в своих соцсетях проводит голосование на лучший символ Барнаула. Жителям краевой столицы предлагают девять вариантов на выбор.

Как поясняют активисты алтайского отделения ОНФ, предложения с указанием символов, которые нуждаются в сохранении и тиражировании, были составлены по итогам опроса барнаульцев, а также по заключению экспертного совещания.

Так было предложено девять вариантов ответов. Больше всего голосов пока собрали Дом под шпилем и комплекс Нагорного парка (буквы Барнаул, набережная и нагорный парк). Другие варианты – Демидовская площадь, мемориальный комплекс на площади Победы, И. И. Ползунов – создатель первой паровой машины, А. Н. Демидов – основатель горнозаводской промышленности, открытий Алтайской железной дороги в 1915 году, начало строительства медеплавильного завода Акинфия Демидова в 1730 году и всероссийский фестиваль - Шукшинские дни на Алтае.

К слову, символ, который наберет наибольшее количество голосов, предложат местным властям при разработке проектов брендирования города.

ИСТОЧНИК KP.RU