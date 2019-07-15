Микробиологический ликбез: общее микробное число

СЕГОДНЯ 05:35 2019-07-15T05:35:42+03:00

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Общее микробное число (ОМЧ) является основным критерием оценки микробиологического состояния питьевой воды, исходя из действующих нормативных документов. ОМЧ (общее микробное число) характеризует количество аэробных и анаэробных бактерий в одном миллилитре воды, образующихся за сутки при температуре 37 градусов, в питательной среде. Данный показатель является фактически незаменимым для быстрого обнаружения массового микробного загрязнения.

При определении общего микробного числа 1мл исследуемой воды вносят в стерильную чашку Петри и заливают 10-12 мл теплого (44 °С) расплавленного питательного агара. Среду аккуратно перемешивают с водой, равномерно и без пузырьков воздуха распределяя по дну чашки, после чего закрывают крышкой и оставляют до застывания. Посевы инкубируют в термостате при 37 градусов в течение 24 часов. Подсчитывают общее количество колоний, выросших в обеих чашках, и определяют среднее значение. Окончательный результат выражают числом колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 мл исследуемой воды. В 1 мл питьевой воды должно быть не более 50 КОЕ.

В паводковый период и период таяния снега вода в различных источниках водоснабжения может содержать повышенное количество микроорганизмов (в том числе патогенных). Даже так называемые «святые источники» могут быть небезопасными. Поэтому при малейшем подозрении рекомендуется исследовать воду на микробиологические и физико-химические показатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU