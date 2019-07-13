2019-07-13T11:53:55+03:00
Общество

На барнаульской набережной пройдет концерт барабанщиков

БОРЗОВ Денис
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Фото: пресс-служба городской администрацииФото: пресс-служба городской администрации
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13 и 14 июля на набережной Оби в краевой столице пройдет концерт барнаульской школы игры на барабанах Drumstarz. Музыканты продемонстрируют свои навыки при игре около 100 развлекательных композиций. Начало концерта в 17 часов, вход свободный.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации,13 июля в Нагорном парке организуют бесплатную игротеку для всех желающих. Участников будут ждать более 50 настольных игр для новичков и опытных игроков, в том числе - увеличенные копии популярных игр «Дженга» и «Твистер». Организаторы приглашают всех желающих для партий с семьей или друзьями. Заранее знать правила игр необязательно, обучать и подсказывать нюансы будут аниматоры-игротехники из «Мосигры».

Drumstarz - это филиал санкт-петербургской барабанной школы. Основной задачей школы игры на барабанах является популяризация инструментального исполнительства и развитие этого направления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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