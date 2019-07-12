2019-07-12T11:27:10+03:00
Происшествия

После отъезда квартирантки барнаулец обнаружил странную пропажу

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Сотрудники полицииСотрудники полицииФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Железнодорожном районе Барнаула из квартиры местного жителя украли стиральную машину.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию обратился 42-летний мужчина и сообщил, что около месяца назад сдал свою квартиру арендаторше. Однако вскоре между ним и квартиранткой произошел конфликт, и хозяин попросил девушку съехать. В день отъезда квартирантки хозяин пришел в квартиру, чтобы проверить, все ли в порядке, и обнаружил пропажу стиральной машины. Сумму ущерба оценили в 18 тысяч рублей.

В ходе расследования сотрудники угрозыска отдела полиции установили личность и задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась 26-летняя жительница краевой столицы. Похищенная стиральная машина была у девушки, полицейские изъяли ее при задержании.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В алтайском селе продолжают прокладку водопровода
Виктор Томенко остался доволен работой полицейских Алтайского края
В Барнауле пройдет фестиваль Сабантуй
Алтайские стобалльники и отличники выбирают Алтайский государственный медицинский университет
Республика Алтай оказалась в ТОПе по чистоте воздуха
Некультурная столица: под Санкт-Петербургом нашли труп барнаульца
В Барнауле началась подготовка к Кубку мира по гребле
Авария с автобусом и грузовиком создала большую пробку в Барнауле
Уроженец Рубцовска признан виновным в вымогательстве 50 миллионов долларов
Следственный комитет начал проверку после нападения свиней на ребенка
Трамвайные пути начинают ремонтировать в Барнауле на проспекте Красноармейском
В центре Барнаула торжественно открыли новую зону отдыха
От холеры до сибирской язвы: через роллы могут передаваться возбудители опасных болезней
На доске за катером: Российский чемпионат по вейкбордингу стартует на Алтае
Из-за Крестного хода в Барнауле 12 июля изменят движение транспорта
Аномальная жара в Алтайском краем сохранится по 15 июля