После отъезда квартирантки барнаулец обнаружил странную пропажу

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-12T11:27:10+03:00

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В Железнодорожном районе Барнаула из квартиры местного жителя украли стиральную машину.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию обратился 42-летний мужчина и сообщил, что около месяца назад сдал свою квартиру арендаторше. Однако вскоре между ним и квартиранткой произошел конфликт, и хозяин попросил девушку съехать. В день отъезда квартирантки хозяин пришел в квартиру, чтобы проверить, все ли в порядке, и обнаружил пропажу стиральной машины. Сумму ущерба оценили в 18 тысяч рублей.

В ходе расследования сотрудники угрозыска отдела полиции установили личность и задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась 26-летняя жительница краевой столицы. Похищенная стиральная машина была у девушки, полицейские изъяли ее при задержании.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

ИСТОЧНИК KP.RU