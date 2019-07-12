В центре Барнаула торжественно открыли новую зону отдыха

СЕГОДНЯ 06:19 2019-07-12T06:19:34+03:00

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В самом центре краевой столицы появилась новая площадка для отдыха горожан. Около нулевого километра появилась своеобразная аллея с качелями, красивыми фонарями и кованой картой Алтайского края. Жители Барнаула уже фотографируются в новом красивом месте. До переоборудования в этой зоне был старый асфальт и вытоптанный газон, теперь там благоухают клумбы с цветами.

Как сообщили в «Толке», в центре пешеходной зоны расположили удобные качели для взрослых и детей. В темное время суток площадку будут освещать новые фонари, на которых установлены антивандальные плафоны. На обратной стороне самого красивого атрибута площадки – карты региона, изображен один из главных символов города – дом под шпилем. Площадь новой достопримечательности Барнаула составляет 200 квадратных метров.

При строительстве новой зоны отдыха помогли инвестиционно-строительная компания "Союз", "Автобаза №1", ООО "Мартика" и "Строительная перспектива".

ИСТОЧНИК KP.RU