2019-07-12T04:48:09+03:00
Общество

Из-за Крестного хода в Барнауле 12 июля изменят движение транспорта

САПОЖКОВА Александра
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В Барнауле отмечают возрождение епархииВ Барнауле отмечают возрождение епархииФото: Олег УКЛАДОВ
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12 июля в Барнауле на площади Свободы состоится Божественная литургия, которая продолжится Крестным ходом. Мероприятия пройдут в честь 25-летия возрождения Барнаульской епархии.

Как сообщает горадминистрация, Крестный ход отправится от площади Свободы до Свято-Димитриевского храма на пл. Спартака, поэтому с 11.00 до 12.00 на участке перекроют движение транспорта. Автобусы пустят по следующим схемам:

№20: …Ленина – Мамонтова – Большая Олонская – Социалистический – Ползунова – Красноармейский – Спартака. Обратно: Спартака – Красноармейский – разворот на пересечении с Гоголя – Красноармейский – Ползунова – Ленина, по маршруту;

№17: …Красноармейский – разворот на пересечении с Ползунова – Красноармейский – Спартака, обратно по маршруту;

№57, 60: Спартак-2 – Большая Олонская – Социалистический – Ползунова – Красноармейский, далее и обратно по маршрутам;

№47: …Ленина –Гоголя – Красноармейский, далее и обратно – по маршруту;

№55: …Аванесова – Красноармейский – Ползунова – Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении: …Ленина – Гоголя – Красноармейский, по маршруту;

№109, 109оп: …Ленина – Гоголя – Красноармейский – Аванесова, далее и обратно – по маршрутам;

№73: …Красноармейский – Ползунова – Социалистический – Большая Олонская – Социалистический - Ползунова – Красноармейский – Спартака, обратно по маршруту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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