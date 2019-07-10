Богослужение под открытым небом, народные гуляния и ярмарка: как на Алтае отметят юбилей Епархии

С 11 по 13 июля в краевой столице пройдут мероприятия, приуроченные к 25-летию со дня основания Барнаульской епархии. В их числе – богослужение под открытым небом, народные гуляния, полевая кухня и ярмарка изделий воскресных школ города.

11 июля (четверг)

14.00 - Освящение бюста святителя Макария (Невского) Алтайского на территории Епархиального управления (пр. Ленина, 17).

16.00 – Встреча Коробейниковской-Казанской иконы Божией Матери на площади у Свято-Димитриевского собора. Торжественный молебен (пл. Спартака, 10).

Коробейниковская икона Божией Матери считается чудотворной. Это именно к ней каждый год паломники совершают крестные ходы. Она хранится в Богородице-Казанском мужском монастыре села Коробейниково, что в 200 километров от Барнаула. Те, у кого нет возможности побывать в Коробейниково, смогут увидеть святыню своими глазами, помолиться и прикоснуться к ней в Барнауле.

12 июля (пятница)

8. 30 – Божественная литургия на месте разрушенного Петропавловского кафедрального собора (пл. Свободы). В богослужении примут участие более десяти архиереев Русской Православной Церкви – митрополиты, архиепископы, епископы. Участие примут многие священнослужители Алтайской митрополии и других епархий.

15.00 – Праздничный концерт, посвященный 25-летию возрождения Барнаульской епархии, в концертном зале «Сибирь» (пр. Ленина, 7). Духовные песнопения исполнят мужской Митрополичий хор, сводный хор храмов Барнаула, также на сцене выступят ансамбль песни и танца «Алтай», детский хореографический ансамбль «Калинка» и певица София Панкевич-Сколовски. Билеты можно приобрести в кассе Епархиального управления (пр. Ленина, 17; тел. (3852) 63-98-97).

13 июля (суббота)

9.00 – Божественная литургия в Покровском кафедральном соборе (ул. Никитина, 137).В литургии будут участвовать все участники юбилейных торжеств.

11.30 – Народные гуляния у Покровского кафедрального собора (ул. Никитина, 137). Основу праздника составят выступления самобытных казачьих коллективов: казачьи запевы, народные танцы в сопровождении русской гармошки, балалайки, трещоток и других народных инструментов. На площади у храма будет развернута настоящая полевая кухня, можно будет попить чая из кубового самовара на дровах. Также будет развернута небольшая ярмарка изделий воскресных школ города.