Дороги перекроют в Барнауле в честь 25-летия возрождения епархии

СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-11T13:46:42+03:00

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В пятницу, 12 июля, в Барнауле перекроют две улицы. Это связано с празднованием юбилея возрождения епархии.

Как сообщают в пресс-службе администрации Барнаула, в пятницу утром состоится Божественная литургия. Ее проведут на площади Свободы, на месте разрушенного Петропавловского кафедрального собора. После этого начнется Крестный ход до Свято-Димитриевского храма, расположенного на площади Спартака, 10.

Так в частности с 11 утра до 12 часов будет перекрыто движения всех видов транспорта по проспекту Социалистическому на отрезке от улицы Пушкина до Ползунова, а также улица Пушкина от Социалистического до Свято-Димитриевского храма.

В связи с перекрытием, временно изменится схема движения общественного транспорта. Так автобусы маршрута №17 поедут с разворотом на перекрестке с улицей Ползунова. Маршрутка №47 с проспекта Ленина поедет через улицу Гоголя. Автобус №55 с Горы завернет на Ползунова, вместо площади Спартака. В обратном направлении маршрут пройдет по улице Гоголя.

Помимо этого изменения произойдут в автобусных маршрутах №73, №109, №109оп, №57, №60 и №20.

ИСТОЧНИК KP.RU