Пенсионерам пострадавшего от пожара дома оплатят новые двери

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-11T10:33:59+03:00

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Некоторым жителям пострадавшего от пожара дома в Барнауле бесплатно заменят двери.

Часть дверей пожарным пришлось выбить, чтобы спасти пятиэтажный дом по адресу Северный Власихинский проезд, 60. Из них три принадлежали пенсионерам. Частная компания взяла на себя расходы, ее представители уже сегодня бесплатно установят двери в пустующие проемы. Остальным пострадавшим при пожаре компания предоставит крупную скидку на свою продукцию.

- Восстановлению подлежат 14 дверей, испорченных во время работы пожарных по ликвидации огня. 3 из них - владельцами которых являются пенсионеры, установят уже сегодня совершенно бесплатно. Специалисты ООО "Дверидофф" работают на месте. Остальным гражданам компания предоставит 50 % скидку на приобретение и установку двери, причем выбрать понравившуюся можно будет из каталога, обратившись в офис компании,- рассказал руководитель реготделения «Единой России» Вячеслав Перерядов .

ИСТОЧНИК KP.RU