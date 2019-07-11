Специалисты рассказали о преимуществах подготовки клинических психологов в АлтГУ

СЕГОДНЯ 07:38 2019-07-11T07:38:01+03:00

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Об особенностях профессии клинического психолога, о нюансах подготовки специалистов в Алтайском государственном университете, перспективах трудоустройства для выпускников шла речь в программе «Полезное радио». В беседе с журналистом Ольгой Ведерниковой приняли участие декан факультета психологии и педагогики опорного Алтайского государственного университета к.психол.н., доцент Ольга Любимова и выпускница направления «Клиническая психология», медицинский психолог центра «Территория здоровья» Алёна Ларина.

В 2019 году факультет психологии и педагогики АлтГУ отмечает двойной юбилей – 15 лет со дня основания кафедры клинической психологии и 10 лет – первого выпуска студентов по специальности «Клиническая психология». АлтГУ стал первым университетом СФО, приступившим к подготовке клинических психологов, специализирующихся на изучении психологических особенностей, факторов и закономерностей протекания психических расстройств и психосоматических заболеваний человека.

«Классические вузы готовят именно клинических психологов. Это – не медицинский инструмент. Клинический психолог в сотрудничестве с врачом помогает больному человеку вернуть человеческое: способность желать, регулировать свое поведение, возможность взаимодействовать с другими людьми. У истоков нашего факультета и клинической психологии в АГУ стояли преподаватели, проходившие подготовку на факультете психологии МГУ им. Ломоносова. Так, например, первый декан ФПП Людмила Денисовна Демина стажировалась у известнейшего нейропсихолога Александра Романовича Лурии, - отметила Ольга Любимова.

Сегодня выпускники кафедры клинической психологии АлтГУ работают во всех сферах здравоохранения Алтайского края, помогая людям восстанавливать память и речь, сопровождают пациентов и близких в хосписах, трудятся ведущими специалистами в реабилитационных центрах и системе профотбора полиции, МЧС, разрабатывают в специализированных центрах развивающие и психокоррекционные программы с учетом индивидуальных, половых и возрастных факторов человека и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU