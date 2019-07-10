На довыборы в парламент Алтайского края добавилась еще одна партия

СЕГОДНЯ 08:20 2019-07-10T08:20:44+03:00

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В Алтайском крае в довыборах будет также участвовать «Партия малого бизнеса». Об этом сообщила глава Избирательной комиссии региона Ирина Акимова.

Помимо уже известных партий: «Справедливая Россия» (кандидат Наталья Лебедева), ЛДПР (Максим Шапошников), «Единая Россия» (Владимир Репкин), КПРФ (Флюр Хакимов), на довыборы в парламент Алтайского края по одномандатному округу № 2 своего кандидата также выдвинула «Партия малого бизнеса». Им стал Сергей Калиниченко.

Пока регистрацию прошла только кандидат от «Справедливой России» Наталья Лебедева. Остальным нужно успеть собрать вес документы до 27 июля.

К слову, в Барнауле пройдут только довыборы по одномандатному округу № 2.Конференцию по выдвижению уже провели: Андрей Крылов от «Партии Роста», Евгений Горлов от «Партии малого бизнеса», Иван Нифонтов от «Единой России», Антон Арцибашев от КПРФ и Петр Кайдаш от ЛДПР.

Напомним, 8 сентября в Алтайском крае изберут 246 муниципальных депутата и 52 главы.

ИСТОЧНИК KP.RU