Учителям Алтайского края повысят зарплаты с 1 сентября

СЕГОДНЯ 04:45 2019-07-10T04:45:43+03:00

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С 1 сентября увеличится зарплата учителей Алтайского края. В среднем она вырастет до 28 тысяч рублей. Об этих изменениях на пресс-конференции сообщил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Сейчас базовая ставка преподавателей – 2950 рублей. Остальные надбавки к зарплате – это дополнительные ставки и нагрузка, стимулирующие выплаты. Так с 1 сентября откажутся от понятия «ученико-час» в пользу фиксированного оклада. Его сумма увеличится в 2,5 раза и составит 7010 рублей.

- Будет три источника: оклад, компенсирующая и стимулирующая часть, которые показывают качество труда человека. На это из краевого бюджета будет выделено дополнительно почти 500 миллионов рублей. Они пойдут на выравнивание и повышение окладной части. В целом на конец декабря средняя заработная плата будет в районе 27-28 тысяч, - пояснил Максим Костенко.

ИСТОЧНИК KP.RU