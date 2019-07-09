2019-07-09T12:10:41+03:00
Общество

Какие льготы полагаются предпенсионерам

САПОЖКОВА Александра
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Справку можно получить через личный кабинет на сайте ПФРСправку можно получить через личный кабинет на сайте ПФРФото: Олег УКЛАДОВ
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Людям предпенсионного возраста полагаются определенные льготы. В частности, в случае сокращения им предоставляют повышенное пособие по безработице, профессиональное переобучение и повышение квалификации. Также им предоставляются налоговые льготы (не ранее 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно). А в связи с ежегодной диспансеризацией работникам предпенсионного возраста должны предоставить два дня с сохранением зарплаты, пишет «АиФ Алтай».

Чтобы получать льготы, требуется справка, подтверждающая, что вы предпенсионер. Ее можно получить в ПФР или через Личный кабинет на сайте ПФР. Как пояснила зам. управляющего Отделением ПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова, в Личном кабинете разделе «Пенсии» нужно выбрать вкладку «Заказать справку об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», указать орган, куда предоставляется справка. Получить ее можно на электронную почту, а также посмотреть в разделе «История обращений».

ИСТОЧНИК KP.RU

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