Ревнивая жительница Барнаула смяла железную дверь

СЕГОДНЯ 05:04 2019-07-09T05:04:45+03:00

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В ночь с 6 на 7 июля в Барнауле произошел странный инцидент. По словам очевидцев, нетрезвая женщина буквально смяла железную дверь, чтобы попасть в свою квартиру.

Как рассказали свидетели происшествия в паблике «Инцидент Барнаул», в доме по адресу улица Балтийская, 49 пьяная женщина решила, что в квартире её муж находится с другой. Ревность, по всей видимости, разбудила в женщине невероятную ярость. Дверь пострадала серьезно, но, как оказалось, мужа женщины дома не было.

«Не будите в женщине зверя… Проснулся, наверное, весь подъезд», - пишет соседка женщины Ольга.

Комментаторы в социальной сети уже отметили, что все чаще можно встретить двери, которые сделаны будто из фольги. И, конечно, многие побеспокоились за судьбу мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU