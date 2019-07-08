2019-07-08T18:29:49+03:00
Общество

В Барнауле перекроют пр. Красноармейский из-за ремонта путей

САПОЖКОВА Александра
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Трамваи в БарнаулеТрамваи в БарнаулеФото: Дарья САВЕНКО
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В Барнауле из-за ремонта трамвайных путей с 12 по 21 июля закроют движение по четной стороне пр. Красноармейского в районе ул. Ползунова. В связи с этим изменятся схемы движение автобусов и трамваев, сообщили в горадминистрации.

Трамваи

№1: ...Строителей – Красноармейский – Анатолия – Депо №1, обратно: Депо №1 – Анатолия – Красноармейский – Строителей, далее по маршруту;

№5: …Строителей – Челюскинцев – Анатолия – Депо №1, обратно: Депо №1 – Анатолия – Челюскинцев – Строителей, далее по маршруту.

Автобусы

№104, 111, 118, 123, 125:Аванесова – Красноармейский – Ползунова – Социалистический – Пушкина – Спартака, обратно по маршрутам.

№109, 109оп:Ленина – Пушкина – Красноармейский – разворот на пресечении с Гоголя – Красноармейский – Аванесова, далее и в обратную сторону по маршрутам.

№2, 33, 65, 77, 80, 108: …Аванесова – Красноармейский – Ползунова – Социалистический – Пушкина – Красноармейский, далее и обратно по маршрутам.

№55: …Аванесова – Красноармейский – Ползунова – Ленина, далее и обратно по маршруту.

№40: …Мамонтова – Красноармейский – Ползунова – Социалистический – Пушкина – Красноармейский – Гоголя, по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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