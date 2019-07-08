Врачам из Алтайского края снизят ипотеку и оплатят аренду жилья в районах

СЕГОДНЯ 04:52 2019-07-08T04:52:30+03:00

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Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов во время интервью рассказал, что врачам будут компенсировать оплату жилья, если они переезжают в муниципалитет, где есть кадровые проблемы. Если в муниципалитете недостаточно средств для предоставления жилья, аренду будут оплачивать из краевого бюджета.

Как сообщает «Амител», краевые власти договорились о сотрудничестве с местным отделением Сбербанка. Медработникам любого возраста снизят процент по ипотеке на 0,5 %.

Также министр поделился нововведениями: с врачами будут заключать соглашения, где прописаны условия и траектория их развития в профессии.

- Мы будем проговаривать с врачом, что сейчас он едет в район работать терапевтом, хирургом или гинекологом, добивается определенных результатов, и через несколько лет мы можем перевести его в районный центр. Часто выпускники и молодые врачи признаются, что не хотят ехать в село, потому что не смогут там развиваться и будут забыты, а им хотелось бы реализоваться в профессии, – рассказал Дмитрий Попов.

ИСТОЧНИК KP.RU