Два человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на алтайской трассе

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-07T17:47:38+03:00

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В субботу, 6 июля, на трассе Славгород - Хабары в Алтайском крае произошло ДТП с участием легковушки. В результате аварии погибли два человека. Еще три получили травмы.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, дорожно-транспортное происшествие произошло в двух километрах от города Славгорода.

- Водитель автомобиля Toyota Corolla не справился с управлением и слетел с дороги. Машина перевернулась. 50-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Он погиб на месте аварии. Также с ним в салоне находилась пятилетняя девочка. Ее успели довезти в больницу, но спасти ребенка не удалось, - сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Также в числе пострадавших оказались еще трое пассажиров: 49-летний мужчина, 37-летняя женщина и 14-летняя девочка.

По факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU