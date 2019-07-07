2019-07-07T14:45:14+03:00
Общество

Выдача разрешений на добычу бурого медведя начинается на Алтае

Анна СЕМИНА
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Со следующего четверга, 11 июля, в Алтайском крае начинается прием заявлений и выдача разрешений на добычу бурого медведя.

Заявления принимают в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края. Разрешение дает право начать отстрел с 1 августа. Произвести его можно в общедоступных охотничьих угодьях Алтайского, Красногорского и Курьинского районов. Продлится охота до 30 ноября.

Заявления принимают в Барнауле, по адресу: улица Чкалова, 230, кабинет 105. Время приема - ежедневно с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48. Выходные дни – суббота и воскресенье. Помимо этого разрешение можно получить у районных специалистов Министерства на местах.

Также заявки принимаются через портал Госуслуг. Время рассмотрения составить пять рабочих дней. Однако для получения разрешения все же придется посетить министерство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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